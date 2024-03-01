上月中展開大型反私煙行動　拘538人檢6200萬元貨

海關於今年2月19日起展開大型反私煙行動，首階段行動偵破560宗案件，檢獲約1,600萬支懷疑私煙、約1,760克雪茄及約400克製成煙草，估計市值約6,200萬港元，拘捕471男67女共538人(18至83歲)，並扣查3輛汽車。

其中在2月22日，關員在葵涌碼頭檢查一個由阿聯酋抵港、報稱載有塑膠合及滑鼠墊的40呎貨櫃，於350個紙箱內檢獲420萬支未完稅香煙，市值約1,500萬港元，應課稅值約1,000萬港元，相信該批私煙供應本地市場。同日傍晚，在屯門搗破一個私煙集團的倉庫，於一露天停車場的一輛中型貨車和一個40呎貨櫃內，分別起出320萬及540萬支私煙，市值約3,200萬港元，應課稅值約2,100萬港元，拘捕一名26歲男子，他已獲准保釋候查。

海關亦在機場、港口、鐵路及渡輪管制站展開行動，截至2月28日向17名(27至80歲)入境旅客作出檢控，另外向481(18至83歲)入境旅客作出罰款。旅客為偷運私煙入境，採用的手法層出不窮，有人把16條香煙放背囊；有人把私煙藏於腰間，利用身穿衣服掩飾；有人特別縫製衣服，收藏香煙；另有人以緊身褲藏400支香煙。

海關指出，違規帶私煙入境的旅客，若被海關以罰款代替訴訟，須繳付的罰款會相應增加。在新煙草稅率下，旅客在扣除免稅優惠的香煙數量下帶其他香煙入境，多帶200支、即一條香煙，會被罰款5,306港元，比加稅前的罰款多800港元。海關會加強在海陸空各個管制站及市面的執法，從上中下游打擊未完稅香煙的進出口、轉口、市內分銷及儲存活動。