運輸工認箍煲圖殺前度3.14判刑　官斥漏夜公屋縱火罪加一等

被指有外遇的運輸工，要求前度與他復合無果。某夜他造訪前度位於屯門龍逸邨的單位，期間聲稱前往廚房吸煙，未幾廚房傳來爆炸聲，冒出火光及煙。他又涉嫌用枕頭焗前度頭部，揚言要與她同歸於盡。消防隨後發現，廚房煤氣喉曾疑遭人為鬆開。涉案運輸工今日(3月1日)於高等法院承認一項企圖謀殺罪。法官指，被告夜晚在公屋縱火，屬加刑因素，下令被告還押至3月14日判刑。

現年43歲男被告盧文傑，報稱任職運輸工。控罪指他於2022年4月29日，在屯門業旺路龍逸邨一單位企圖謀殺姓李女子。案情指，兩人是情侶關係，同住涉案單位。2021年10月，事主發現被告有外遇，遂跟被告分手，同時要求被告遷出。被告希望復合，曾服食安眠藥企圖自殺。事主拒絕復合，並已結識新男友。

案發當晚，被告以執拾物品為理由到單位，期間被告情緒激動，推事主到梳化，謂要強姦她，事後她可報案，令他入獄。事主掙扎，被告最終放手。被告之後聲稱要到廚房吸煙。5秒後，事主聽到廚房傳來爆炸聲，火光冒出，此時被告衝出廚房將事主按到地上，一手捉住她的雙手，一手用以枕頭壓她的臉，表示要與事主同歸於盡。事主驚呼高叫，又說會與新男友分手。被告聞言停手。當時不斷有煙自廚房冒出，充斥煤氣味。事主趁被告救火期間離開單位。消防員到場，發現廚房爐頭起火，煤氣喉遭人為鬆開。

案件編號：HCCC243/2023