當局全面撤辣　相關條例草案今月13日立會首讀

新一份《財政預算案》宣布全面撤銷所有樓市管理措施，並再度增加煙草稅，每支調高0.8港元，及按同等比例提高其他煙草產品的稅率。相關法律公告已於預算案公布當日上午11時生效，而印花稅條例草案將於3月13日立法會大會進行首讀。

《2024年公共收入保障(煙草稅)令》調高每1000支香煙的稅率由2,506元上升到3306元；雪茄由每公斤3,228上升至每公斤4,258元；中國熟煙由每公斤615上升至每公斤811元；所有其他製成煙草由每公斤3,036上升至每公斤4,005。

《2024年公共收入保障(印花稅)令》則旨在以新的稅率(即與非住宅物業的稅率相同者)取代現時須就處理住宅物業的某些文書繳付的從價印花稅(即新住宅印花稅)的劃一稅率；及將須就處理住宅物業的某些文書繳付的額外印花稅的稅率，及須就某些該等文書繳付的買家印花稅的稅率，調低至0%。

兩項法律公告均於已於2月28日上午11時生效，惟屬臨時措施，效力至生效日期起計的4個月屆滿。而印花稅條例將在3月13立法會大會首讀，如公告已停止生效和沒有被印花稅條例草案所取代，則在緊接公告停止生效之後即變為須全數繳付。

另外，政府動議一項議案，尋求立法會批准修訂設立土地基金的決議，以授權財政司司長可將未來基金的累積投資收入，從土地基金轉撥入政府一般收入內。議員簡慧敏、黃英豪、陳仲尼、黃俊碩要求成立小組委員會討論相關事宜。