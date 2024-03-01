理大擬設醫學院　目標收100名醫科生

政府有意發展北部都會區，理工大學表示希望可在北都設立新校區，如成事更有意在北部設立醫學院，校長滕錦光指醫學院將強調結合的新工科特色，並強調醫科及健康學科的一體化發展，以滿足北都250萬居民及大灣區的醫療需求。他又認為理大有天然優勢，本來已有護士、物理治療、以至眼光等醫療方面的課程，在工科方面又有強勢的基礎，惟現時紅磡校舍受空間問題所限，才一直未有相關計劃。

滕錦光又認為醫學院的規模很重要，如規模太大會很難管理，目前計劃以收100名醫科生為目標。理大校董會主席林大輝則表示，期望醫學院同時會設有以科技為基礎的綜合型智慧型醫院，相較傳統醫院會更著重於智能及科技在醫療方面的結合，不過他亦指醫學院的計劃目前「十劃都未有一撇」，強調要在北都獲分配土地才有機會成事，「冇北都，冇地就做唔到。」

除發展醫學院外，理大亦有意在北都建立大型教學酒店，以服務大灣區旅遊業發展。林大輝指希望可設立大型教學科研酒店，與現時維港薈不同，希望可加入會議的元素，讓來自各地的學者進行會議。

而為應對科技發展趨勢，理大計劃於2024年中成立學成的第十個學院，滿足人工智能時代對人才和技術的需求，學院名稱目前未定，但會將現有的應用數學系、電子計算學系拼入新學院，預計初期會設有應用數學系、計算機科學及工程學系，以及新成立的數據科學及人工智能學系。