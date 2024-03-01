去年訪港旅客3400萬　僅及2018年一半　人均消費大減40%

去年本港全面復常，市場憧憬帶旺本地旅遊。惟作為本港最大客源市場的內地，3年疫情改變出行模式，來港旅遊不再以購物為主。新興「特種兵」式旅遊，以低消費、不過夜見稱，本地旅遊仍待復甦。港旅遊發展局今日(1日)發表分析報告，總結去年香港旅遊業市場表現，發現去年全年總訪港旅客人次為3,400萬，僅及2018年的52%；當中半數屬不過夜旅客，雖然不過夜旅客比例較2018年減少5%，但其人均消費卻降至1,300港元，較2018年的2,200港元，大減逾40%

報告指出，去年全年總訪港旅客人次為3,400萬，當中內地旅客有2,680萬人次，佔整體訪港旅客的78.8%，繼續成為本港最大客源市場，惟相比2018年全年有5,100萬名內地旅客訪港，訪港人次銳減近半。人均消費方面，不過夜內地旅客有1,440萬，佔整體內地旅客約53%，其人均消費約1,400港元，較2018年的2,400港元少近42%；過夜內地旅客的人均消費則為6,500港元，較2018年的7,000港元少近10%。

去年過夜內地旅客的訪港主要目地與2018年一致，但當中的佔比卻略有變動。例如，排首位的度假，由2018年的佔60%，降至去年的52%；探訪親友則由20%大增至去年的29%；而商務原因亦由2018年的10%略減至8%。尖沙咀、太平山頂及迪士尼樂園，繼續成為內地旅客最常遊覽的地方。此外，去年內地過夜旅客平均逗留3.5日，較2018年的3日略升，然而，他們在購物上的花費降至49%，遠少於2018年的61%，而酒店及餐飲消費各佔22%及20%，較2018年的15%及13%上升，反映內地旅客消費取向有所轉變。