九巴10部英製雙層電巴通過評定　最快上半年投入服務

綠色運輸是全球大勢所趨，九巴今日(3月1日)宣布，向英國巴士製造商ADL購置的10輛雙層電動巴士，已通過運輸署車輛類型評定，最快上半年內將投入服務，計劃行走包括港島區的路線，載客量與傳統巴士相若，共122人，較現有的比亞迪型號電動巴士多約7人，成為全港載客量最高的新能源巴士。至於去年中投入服務的首批雙層電巴，九巴稱至今運作順暢，旗下電巴車隊已累減3,000公噸碳排放。

據九巴介紹，新一批10部ADL雙層電巴專為香港而設，能應對香港的道路及營運環境。巴士以電光綠為主色，充電時間約2小時，可行駛約300公里。電池擺位經過特別編排，電池放置在車底、樓梯底及輪椅位前「輪拱」，與現有比亞迪型號雙層電巴放於車頭的設計不同，令車廂布局與傳統雙層巴士看齊，總載客量達122人，成為全港載客量最高的新能源巴士。

九巴署理行政總監關翠蘭指，新巴士已通過運輸署評定並已獲發牌，為員工訓練後會盡快讓巴士投入服務，又表示今次計劃以過海路線為主，是希望港島市民亦可以感受到電動巴士的好處。她又提到，現時電動巴士價格比柴油巴士貴一半，期望政府可以提供資助以拓展電動巴士發展。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，暫未知新電動巴士的投入時間，但按照以往經驗，上半年內應可以完成所有手續。

九巴2013年起試用電動巴士，現時車隊共有82部電動巴士，當中68部完全為自資購買，包括已經投入服務的16部比亞迪單層電巴、42部比亞迪雙層電巴，以及即將投入服務的10部ADL雙層電巴。九巴目前的電動巴士正行走36條路線，服務範圍遍布新發展區、市區繁忙路段及快速公路，途經上坡落斜的路段，電動巴士的總行駛里數已達220萬公里，減少近3,000公噸碳排放。