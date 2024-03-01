校園處理廢物欠配套　教育界冀當局做好協調

如何執行垃圾徵費計劃，幾乎各行各業都感到無所適從。教育界議員朱國強指學校為了配合有關措施，不但需要動用額外資源，還要面對配套和支援不足的問題，教育局至今仍未提出針對性的建議或指引。他認為政府在推行政策前，應先做好配套，而教育局和環境及生態局亦需溝通協調，讓有關政策能在校園順利落實。

朱國強今日(1日)出席教聯會傳媒午宴時表示，本地的中、小學不時會更換校內設施，若校內的枱櫈一旦丟棄就會成為大型廢物，須妥為分解並將物料分類然後送往指定地點棄置，然而這種做法大費周章之餘，校內亦未必有人手處理。他說近日與環保團體接觸，對方願意安排義工到學校幫手分類，可是義工數量再多，亦難以滿足全港學校的需求。另一方面，「綠在區區」等回收點不夠多，又並非所有學校都有三色回收桶，廚餘回收桶就更加缺乏，不利處置校內的殘羹剩食。至於幼兒中心，因部分幼童有使用尿片的必要，而尿片要放入指定膠袋方可丟棄的要求，只會對幼兒中心構成長期負擔。

儘管垃圾徵費計劃押後推行，但朱國強指教育局目前未有正式公告，建議或指引學校如何落實政策，更遑論相關支援。他認為教育局和環境及生態局需就校園實施垃圾徵費而作出溝通協調，並應先安排某幾間學校試行，藉此挑出執行中的問題和應對之道，繼而經驗分享並向其學他校推廣。否則全港學校同時實施，恐怕只會一齊手忙腳亂。