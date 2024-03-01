迪士尼晚晚煙火無懼維港搶客　主題軟雪糕日售2000支做到手軟

新一份《財政預算案》建議維港「月月放煙火」之際，香港迪士尼樂園今日(3月1日)表示，其城堡同樣「晚晚都有煙火」，更有其他節慶活動均吸引大量客人留園欣賞及消費，帶動樂園過去的節日假期「丁財兩旺」，新一年亦會推出更多特色食品等，冀將「人氣變財氣」。據了解，迪士尼並不擔心維港煙火「搶客」，認為城堡匯演的體驗與眾不同，亦正研究未來增加西安、青島個人遊旅客的旅遊體驗。

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊在其活動上提到，去年開幕的主題園區「魔雪奇緣世界」、城堡夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」，以及其他聖誕新年倒數活動，吸引許多海內外旅客到訪並逗留至晚上，於過去的聖誕及農曆新年假期，樂園及其酒店均「丁財兩旺」。

餐飲總監黃慶龍透露，去年除夕舉行倒數活動，餐廳推出的自助晚餐連活動觀賞專區套票於開賣首兩日旋即售罄，而新園區的北歐套餐日均售出逾1,700份，最高峰單日賣3,000份，主題軟雪糕更日售近2,000支「做到手軟」。

據悉，樂園認為城堡夜間煙火匯演不遜於坊間，尤其煙火融入迪士尼電影情節與角色，反而指維港煙火或助旅客多留港一兩天，有助多在港消費。對於東京《魔雪奇緣》園區將在數月後開幕，樂園中人強調，本港的園區為全球首個及最大型，亦有獨家的機動設施，客人能全程投入在冰雪世界，形容「絕不輸蝕」海外。

為將旅客人流轉化作購買力，迪士尼將推出全新美食吸客，包括餐廳將推出避風塘特色美食，例如辣酒煮花螺、乳鴿、蟹粥，以及甜品、派對蛋糕等。