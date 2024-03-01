網傳港食肆加收一蚊環保費　網民鬧爆搶錢嘲「智商稅」

垃圾徵費即將於8月1日實施，食肆的經營成本大大增加。近日在內地社交媒體小紅書上有人發貼指，本港一間茶餐廳已率先試行「環保費」，在結帳時需每人加收一港元，一行6人總共收了6港元「環保費」，而該茶餐廳更在店內張貼告示解釋。不過網民並不收貨，有人批評茶餐廳是未實施垃圾徵費便「搶錢」，更嘲笑指此為「智商稅」。

有網民在小紅書以「啊？堂食也要收費？眾籌給餐廳買垃圾袋？」為題發貼，表示早前在一家「金X」茶餐廳吃飯時，被每人加收一港元「環保費」。而有眼利的網民已發現，該茶餐廳疑位於本港的核心商業區。

根據店內告示指出，「本店是為配合全港環保趨勢，為餐飲業行前一步，現階段餐廳需要垃圾分類及徵收垃圾費用，同時免費供應餐用紙巾，所以每位顧客，需要港幣一元作為環保費，不是巧立名目收費，為未來社會環保作出一分綿力。請各位顧客多多體諒及支持環保。」

而本港網民亦對該餐廳做法表示不滿，鬧爆「咁其實未執行，依家就收真係搶」，又指「你好地地加價無咁嬲，環咩X野保」；甚至有網民直嘲「點解唔直接寫智商稅？咁大家比較容易接受。」