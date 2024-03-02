電子維生指數紀錄推出數年　奪命悲劇揭培訓不足

醫管局近年銳意發展「智慧醫院」，衞生部門亦早在2018年已向立法會申請逾億元撥款，在衞生署及公立醫院發展智慧系統，減輕前線人員的工作壓力，而公立醫院亦自2020年起陸續引入電子病歷或電子牌板（Smart Panel），電子維生指數紀錄系統（e-Vital），又名電子生命徵象監測系統，不過，轉用該系統前需要全面的人手培訓及院內系統配套。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為今次事件不太理想，醫管局近年逐步使用新系統，需要確保醫護人員做好培訓，或可考慮改為由醫生輸入指令。

聯合醫院便指，2021年開始引入電子維生指數紀錄系統，老人科今年1月開始推行，取代紙本紀錄，以便醫護人員隨時翻查病人情況。新界龍頭醫院威爾斯醫院於2020年起在外科病房使用e-Vital以智慧設施記錄病人臨床數據，方便醫護人員隨時透過電腦等可查閱病人資料，新系統被指環保、便捷，醫生更可隨時隨地透過平板電腦等實時監測病人的維生指數，較過去要專門到病房或由護士電話報告更有效。

彭鴻昌表示，今次事件中，懷疑有護士未有在系統輸入醫生指令，建議日後可考慮由醫生直接輸入，避免因多一項工序而增加風險因素。他又談到早前廣華醫院亦曾發生遙距系統未能連接護士站事件，期望醫管局在更新或使用新的醫療科技時，確保使用者熟習運作，避免有關事件再發生。