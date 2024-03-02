港府稱「辣招」是時候退場　樓市過度熾熱或引入空置稅

新一份財政預算案「後知後覺」全面撤銷樓市「辣招」，即所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，惟社會一早已有撤辣呼聲。有本港財金官員今早(2日)就剛發布的財政預算案出席電台節目，並回應傳媒提問。

該官員稱，全面撤辣是考慮到引入辣招時的市場失效、供不應求情況不會再出現，形容「辣招」是時候退場。不過，高息口和地緣政治壓力仍然存在，政府會觀察市場反應。今次措施對市場發放清晰訊息，讓市場自由運作，未來樂見地產市場平穩發展。

問及撤辣下不少市民擔心更難置業，若發展商一旦不放售單位影響樓價有何對策時，該官員稱，一旦市場失效和過度熾熱，當局隨時可以調整措施，極端情況下可引入空置稅，就目前而言，遠遠未有需要，亦沒有引入空置稅的硬性指標，重申政府會密切監控市場情況。

地緣政治影響資金流下，令樓市股市出現悲觀情緒。新財政年度，政府首季只推售1幅沙田住宅地，重申未來3至4年一手私人住宅潛在供應有近11萬伙，市場需時消化。若有需要，當局亦可隨時加碼，強調賣地具有彈性。

至於會否擔心再有地皮流標，該官員指房地產市場有周期，預期本港今年息口會向下，相信產資市場會有反應。但無論市況如何，政府亦會繼續造地。