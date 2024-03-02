老牌建築商馮祥記清盤結業　有公司被拖逾6000萬工程費

本地建築公司馮祥記清盤結業，建造業總工會今日(3月2日)表示，至今共接獲逾20宗求助，其中有地盤雜工被拖糧3個月，亦有10多間公司遭拖欠工程費。有工會估計，新冠疫情期間為爭生意，業界紛紛以低價競投工程，但物料成本陸續上漲，部分公司面對財政壓力，擔心同類事件會再發生。

建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑透露，有公司被拖欠工程費用的涉及金額，高達6,000多萬港元，亦有部分搭棚公司涉逾千萬港元，雖然仍有良心老闆「頂糧」，自費出糧給工人，但這批公司反而最重傷。對於有傳聞指有公司面對財政壓力，他稱當然不想有骨牌效應，導致其他公司「有樣學樣」，令這些事情繼續發生。

發展局回應查詢時表示，集團旗下的「祥記馮祥建築有限公司」是發展局《認可公共工程承建商名冊》內「建築」和「道路及渠務」類別的承建商，該公司現時並沒有任何未完成的工務工程合約。

市建局昨日(3月1日)接獲清盤人通知，「祥記馮祥建築有限公司」已進入清盤程序，該公司承接了市建局觀塘市中心第四及第五發展區項目「自由空間」的建造工程，大部分工程已完成。局方續指，會按合約條款處理餘下工程。