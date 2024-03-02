學者指本港體育政策高度自主　倡制定賽事時間表發揮優勢

國際邁阿密賽事風波爭議不斷。香港浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松表示，香港相較其他地區而言，舉辦大型運動盛事有相當的優勢，例如政府在體育運動政策制定上高度自主，值得香港投放資源發展，建議本港提早制定一系列運動賽事時間表，帶動運動產業發展，成為香港重要經濟增長點。

劉永松今日(2日)在電台節目表示，香港的優勢包括政府在體育運動政策制定上高度自主、香港既與內地具有密切的政治、經濟和文化關係，又與國際市場緊密聯繫，能夠在「一國」和「兩制」雙重優勢下，更好發揮運動盛事「超級聯繫人」作用。

他續指，香港傳統雄厚的經濟實力和較高的對外開放水準，為運動盛事的開展提供了強大的經濟支援與廣闊的市場保障。作為自由貿易港，香港運動產業可促進建構「雙循環」新發展格局，以推進內地參與國際大循環，吸引國際運動組織、人才、產業、資金與技術，融人內地運動產業鏈與供應鏈。

他認為，應持續推動「M」品牌系列賽事升級，申辦田徑、足球、籃球、排球、乒乓球、羽毛球、網球、欖球、游泳等市場化程度高、國際影響力大，以及馬拉松、馬術、帆船、搏擊、劍擊、攀岩、街舞等在香港發展潛力強的單項運動賽事，構建高端運動賽事體系。

他建議，政府應提早制定一系列運動賽事時間表，帶動運動產業的發展，成為香港重要經濟增長點，並將運動與文化、旅遊、金融等多業態融合發展，形成以運動競賽表演業、用品業、金融服務業、休閒旅遊業為重點，投資多元化的運動產業體系，把文化、運動與旅遊無縫結合，打造最大優勢，發揮協同作用。