廚餘回收成效低　食肆寧買指定袋　最終宿命堆填區

垃圾收費將於8月1日實施，而廚餘是都市固體廢物中最大類別，佔約30%。環境保護署今日(2日)指出，現有約500間餐廳參加廚餘回收計劃，每間餐廳平均每日回收約5至7公斤廚餘，業界認為回收量少。有參與計劃的餐廳表示，繁忙時間會將廚餘當一般垃圾棄置。有不參與計劃的餐廳則稱，寧願8月付錢買指定垃圾袋處理廚餘，即最終運往堆填區。

有參加環保署「餐廳小區」廚餘收集計劃的餐廳，在狹窄的廚房門口放置3個回收桶，分別用以隔湯渣、放垃圾及放廚餘。不過，餐廳職員指出，只會回收較乾淨的廚餘，例如雞骨及剩飯等；而所有濕了的廚餘，例如湯麵及叻沙內的材料，都不會回收。有侍應表示，在繁忙時間無心力分類廚餘，參雜紙巾等垃圾的廚餘，會直接棄置在垃圾桶。

環保署指，目前有180間食肆已登記參與「餐廳小區」廚餘收集計劃，每日平均回收約1.4公噸廚餘，即每間每日回收7.8公斤廚餘。另外，環保署在49個轄下垃圾收集站，設立廚餘收集點，共330間食肆登記計劃，平均每日收約1.8公噸廚餘，即每間每日回收5.4公斤廚餘。環保署指，會繼續到餐廳宣傳推廣，及邀請參加廚餘回收計劃，預期參與的餐廳會陸續增加。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯接受傳媒訪問時指，約5公斤的廚餘回收量，即使是小型餐廳都屬偏少，且全港約有1.7萬間食肆，有參與廚餘回收計劃的只佔極少數，而他集團旗下餐廳均沒有參與。他解釋，以一間約2,000呎的餐廳為例，若在垃圾收費實施後不回收廚餘，料每月須用8,000至1萬港元購置指定垃圾袋；若回收廚餘則需以月薪約2萬港元，額外聘請一名員工負責，認為購買指定垃圾袋更划算。他補充，香港寸金尺土，不少餐廳無空間額外放置數個垃圾桶分類廚餘。