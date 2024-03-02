指2元乘車優惠是德政　港府企硬只審視不取消

政府陷入過千億財赤，不少聲音認為應取消或調整長者及殘疾人士2元乘車優惠，而新一份的《財政預算案》中則提出，將於年內檢討2元乘車優惠及公共交通費用補貼計劃。負責檢討2元乘車優惠的勞工及福利局局長孫玉菡今日(3月2日)出席活動後形容2元乘車優惠是德政，重申不會取消相關優惠，受惠人群亦不會更改。不過，他亦指出隨人口老化，交通費用亦有所增加，將審視可以轉變的地方，以增加政府財政上的可持續性。

根據《財政預算案》，2元乘車優惠在2023/24年度開支約40億港元，較2019/20年度的13億港元增加超過2倍，連同公共交通補貼計劃開支計算則高達75億港元，政府消息人士表示當局希望檢討是因為看到目前增長高，期望以可持續模式發展，惟當局暫時未有檢討方向或具體目標，安排仍要視乎運輸及物流局的檢討情況。

至於公共交通費用補貼計劃方面，運輸局局長林世雄昨日(1日)指會在財政可持續下繼續推行，提到計劃由2019年推出至今已調整過數次，今次將檢討每月津貼門檻、比例和上限等。計劃有逾200萬人受惠，林指現階段說明會否調低津貼額是言之尚早，他又認為若門檻由400港元降低至300港元，受惠人數將會更多；但若同時調低每月400港元的津貼上限，又會對部分市民有影響。