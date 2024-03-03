荃灣疑現碰瓷黨　15歲仔衝出馬路兩度搵「傷機」　終被車撞低

網上瘋傳一條懷疑「碰瓷黨」衝出馬路捱撞的車Cam片，片長26秒，顯示日期在昨晚(2日)8時19分，現場在荃灣青山公路葵涌段往市中心方向，片頭見有一輛白色私家車沿中線行駛，司機離遠見一名穿上深色衫褲男子迎頭跑向車頭位置，隨即收慢車速，尾隨一輛藍色私家車亦相繼收慢，兩車緩緩停下後，該名男子見未有「傷機」，遂跑回慢線，兩車其後駛走；男子繼而站於慢線疑似在尋找「獵物」，他見有車輛駛至時，連忙奔出快線，雙手張開「攔車」，當時快線有私家車及的士先後駛至，私家車司機見狀急煞及扭左軚閃避，惟該名男子見跑「過龍」未被撞及，立即將上身扭向右邊，他終被私家車右車頭撞倒，其後坐於路中，片段亦告完結。

執法部門表示，一名15歲本地少年在上址被一輛私家車撞倒，復被一輛的士撞及，該少年膝及臀部受傷，清醒送院治理，人員經調查後，把案件列作「交通意外有人受傷」，正調查意外經過及原因。

根據《道路交通條例》（第374章），任何使用道路的行人，疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪。行人不應罔顧其本人或其他道路使用者的安全，作出不負責任的危險行為。