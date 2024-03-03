賣貓狗肉法例鬆阻嚇力欠奉　最高僅罰$5000囚半年　變相縱容

本港去年有關食用貓狗的投訴激增，議員葛珮帆認為，當局目前保護動物工作做得不夠，首先有關售賣貓狗肉的罰則過低，與現時殘酷對待動物條例相比較有一段距離，認為有關罰則起碼與虐待動物看齊，甚或更高，強調必須盡快完善相關法例。另一方面，假難民在港作奸犯科，不但做黑工、走私、販毒，更殺害動物，販賣貓狗肉，罪行罄竹難書。

根據規例，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉或貓肉作食物，違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元同監禁6個月。至於《防止殘酷對待動物條例》，任何人如殘酷對待動物，包括哺乳類動物、雀鳥、爬蟲類動物、兩棲類動物、魚類或其他有脊椎或無脊椎動物，無論是野生或已被馴養，都屬違法和可處懲罰，最高刑罰為監禁3年或罰款200,000元。前者明顯較為寬鬆，難以起到阻嚇作用。

另一方面，葛珮帆指，立法會本年度的立法議程中包括有防止殘酷對待動物（修訂）條例草案，即將進一步加重殘酷對待動物罪行的罰則，加強執法權力，以提升動物福利，爭取修例多年終見成果，售賣貓狗肉的罰則亦應相應提高。