當局指以煙火表演配合盛事活動吸客　冀今年訪港旅客比預計更高

香港旅遊發展局預計今年訪港旅客數目將按年增加3成半至4,600萬人次。文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(3日)在電台節目表示，訪港旅客量大致已復甦，加上航空運力及各口岸的運作恢復情況，期望實際數字會高於預計。在政府推動旅遊業方面，楊指新一份財政預算案提出每月煙火及無人機表演，會有不同主題，屬於配合盛事舉辦，吸引旅客在香港逗留更長時間和消費更多，但並不是唯一方案，會推出多元旅遊活動，並加強宣傳，希望吸引更多過夜旅客留港和消費，但目前難以制定確實目標人數，訂立關鍵績效指標KPI，需要觀察多一兩年的趨勢再作檢討。

楊續稱，各項大型活動需統籌協調，不要太集中，以免會推高酒店房價。又指，本港零售和餐飲業當中旅客生意佔四分一，珠寶等貴價奢侈品銷售不錯，日用品銷售則尚未恢復，相信與旅客購物模式轉變有關。另外，他透露旅遊發展局正計劃推出禮貌運動，向社區和不同行業宣傳，冀提升香港好客之道和旅客體驗。

他表示，世界其他地方有很多比香港更早通關，但旅遊業只是恢復到疫情前約7至8成，估計是旅客旅遊習慣改變，而機票費用亦較疫情前高。目前本港來自內地和東南亞旅客的人次恢復很好，是巿場重點，但亦會積極向中東巿場推廣香港。歐美市場也會努力做宣傳，但認為當地仍然存在有很多不穩定因素。