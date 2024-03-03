政府指樓市撤辣因未來供應量充足　有關措施已不再需要

剛於上月底發表的《財政預算案》，政府公布全面撤銷樓市辣招。財金官員今日(3日)發表網誌，表示整份預算案的三條主線，分別是如何穩住短期信心、加強對市場預期的引導；強化長期經濟發展的策略部署以及確保公共財政的穩健及可持續性。未來發展方向是推動整體經濟朝高質量的方向發展，更多善用科技。

財金官員指，樓市「全面撤辣」主要是經審慎考慮當前市場的整體情況，以及未來的住宅樓宇供應量充足後，認為有關措施已不再需要，而一系列完善上市制度、優化交易機制的措施，進一步提升市場效率、流動性及競爭力。同時，政府希望打造更多獨特的旅遊亮點，讓訪港旅客「留得耐一啲、使錢盡情啲」。他指過去數天已相繼有團體表示有興趣贊助無人機或煙火匯演的活動，也有餐飲及零售商表示，正積極籌備新一輪的宣傳活動。

此外，政府同樣着重長線發展的部署，金融和創新科技是推動香港高質量發展的兩個主引擎。《財政預算案》亦明確提出，將香港建構為「跨國供應鏈管理中心」的目標，將推動設立一站式窗口，整合各環節的資源，讓企業更全面利用香港作為管理離岸貿易及跨國供應鏈的中心，更有效地開拓海外新市場。 而長期發展方向，關鍵是推動整體經濟朝高質量的方向發展，更多善用科技，為未來的經濟發展提供更大和更可持續的發展動力。