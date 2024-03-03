斥堆砌活動不能吸引遊客　議員：勿打造香港為一日遊目的地

經濟未復甦，資產市場恢復緩慢。為吸引更多訪港旅客，政府催谷盛事經濟之外，新一份財政預算案更提出每月舉辦煙火及無人機表演，但有議員直指堆砌節目並不能吸引遊客，而世界各地好少會有政府月月區區攪活動，籲政府在制訂旅遊業未來發展時要着力吸引遊客，而非把香港打造成一日遊的目的地。

議員江玉歡在社平台貼，直指「香港過去幾年太着重迎合遊客口味，結果做呢啲，做嗰啲，以為堆堆砌砌能迎合遊客，結果最後連僅有的香港特色都買少見少。點解我們會去日本、韓國及歐洲，是否因為它們迎合我們口味，定或因為Event，當然是兩者都不是。真正的遊客是會想感受當地的獨有景色、文化、人民風貌和建築物。」

她以早前遊覽巴西里約為例，指最特別及難忘的體驗是參觀當地最大的貧民區，當地住了20萬人，最好風景的山上全部布滿密密麻麻的貧民區，當地的導遊帶隊由山頂行到山腳，穿過不少秘道窄巷，亦試了區內的餐廳，感受當地人的生活。她指導賞團有20多人，全部來自世界各地，透過與導遊的交談，團員對當地的情況了解更深，因此到一個地方旅遊，要接受它優美的一面，亦要尊重它現實的一面，這才是真實的旅遊。

實際上，政府亦指推動深度及文化遊。她指香港不缺乏文化，以前遊客會認為香港很有異國情調，亂中有序，故政府不需要攪太多大大小小的活動，有點堆砌及生硬，缺乏真實感。她認為真正的香港特色是要發自市民及商界，政府只需做好配套，協助推廣宣傳，又指世界各地很少會有政府月月區區攪活動，而那些節目可以是為居民帶來娛樂，但並不能吸引真正的遊客。

她表示，早前讀旅遊文章時學會Tourist一詞是指會最少逗留一晚的遊客，短遊不過夜的只會叫做Excursionist(旅行家)或One-day visitor(一日旅客)，她希望政府即將發表的旅遊業藍圖能着墨多些在吸引遊客，真正開拓旅遊業，而非將香港打造成為一日遊的目的地（a destination simply for excursion)。

最近興談起「盛事經濟」，她指盛事的項目吸引遊客，遊客才會帶動經濟，故談及「盛事經濟」時也要把重心放在「盛事能否吸引遊客」，因為沒有遊客，又何來經濟？