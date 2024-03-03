調查指逾3成退休婦女照顧壓力大　精神健康亮紅燈

3月8日為婦女節，香港基督教女青年會(女青)一項調查發現，一半「50+」婦女的人生下半場，平均每天花近四分一時間照顧家人，逾3成受訪者認為照顧時間過長及感到極大壓力，逾7成人擔任財務儲備不足，逾4成人認為退休後的生活水準不如從前。婦女肩負照顧者重擔加上自身的病痛困擾、對財政及將來的顧慮，令精神健康亮起紅燈。

調查於去年12月至今年1月進行，以問卷形式訪問930名50至70歲的退休婦女的生活狀況。結果顯示，一半「50+」婦女表示退休後需要照顧家人，例如伴侶、父母、子女，情況普遍。她們每天照顧時間平均約5小時42分鐘，接近一天的四分之一。31.6%受訪者認為照顧時間過長、31.4%人甚至表示感到極大壓力。

另外，調查亦揭露了「50+」退休婦女所面對的健康困擾，80.6%人表示有病患在身、86.8%稱受痛症困擾，最多人擔憂的是「身體機能衰退(94.3%)。調查亦加入了「一般健康問卷(GHQ-12)」量度受訪者的精神健康狀況，53.2%得到13分或以上，代表情緒出現困擾，亮起紅燈。

種種顧慮，或源於缺乏退休前的規劃和準備。例如在財務方面，有 74.0%人擔憂財務儲備不足，53.7%認為自己的退休金不足夠，40.1%生活水準不如從前，只有 38.3%受訪者表示有儲備退休金，因此她們亦殷切希望得到社會上更多支援。

小玲(化名)有6個哥哥及一個弟弟，她在退休前已是其母親的主要照顧者，及後其中一名哥哥因截肢行動不便，她亦要經常請假陪哥哥到醫院複診，甚少得到其他兄弟支援。去年丈夫確診長期病患，她遂決定退休照顧對方，但同時仍身兼哥哥的照顧者。她坦言退休生活不似預期，本來計劃退休後與丈夫經常去旅行，卻變成經常陪親人去醫院，亦擔心財政儲備，是否足以應付突如其來的醫療開支，只好減少外出用膳或娛樂。

女青服務總監(就業服務及女青運動)胡婉玲表示，女性在華人社會的傳統中一直肩負照顧家人的重任，「性別定型」令她們逼不得已當上照顧者，退而不得「休」，間接忽略自己身心健康，建議及早與家人就家庭分工及照顧責任而坦誠溝通。