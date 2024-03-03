高才招聘展覽會今揭幕　有應徵者稱港起薪點較內地高30%

香港高才招聘展覽會2024今日（3日）在上環信德中心揭幕。勞工及福利局局長孫玉菡致詞時表示，「高才通」計劃推出以來，已接獲約7萬宗申請，當中5.5萬宗已獲批，約4萬人已來港。有應徵者指，中港兩地薪資差異大，香港起薪點較內地高30%；有參展商表示，會為來港工作的高才提供住宿。

孫玉菡又指，抵港的高才首要是找工作或創業，這亦是最大挑戰，根據高才通問卷調查結果，發現40%高才已到港、90%人打算於1年內來港、54%人已在香港找到工作，當局會為餘下一半準備來港的高才提供協助，期望日後繼續舉辦更多類似的高才招聘展覽，為高才提供幫助，並同時為香港經濟打拚。

來自潮汕黃小姐表示，剛從浙江大學的會計碩士系畢業，正從中、港兩地尋找合適工作。她指，是次來招聘會尋找工作，原因是家人在港，有地方居住，非常方便，加上香港工作待遇好，以碩士生初畢業的起薪點計算，較內地高30%，望能找到與會計相關的工作，初步對中國移動、南洋等公司感興趣。

另一名應徵者熊小姐現時在港居住，她本科在廣州中山大學修畢，碩士則在香港中文大學完成，主修經濟及政治，正從事自媒體工作，符合高才通計劃的C類申請類別。她透露，從學校得知今天有招聘會，特意前來碰機會，希望尋找一些與媒體、市場公關相關的工作，理想薪酬為3至5萬港元。

她指，沒有為今天招聘會刻意應對，只整理了自己過往的工作經驗、學校經歷及履歷，並準備好自我介紹，「有緣便會找到工作吧」。她又認為，中港兩地工作待遇差異頗大，尤其是內地的加班問題嚴重，工資亦較香港低，又指香港普遍對女性有充分的尊重，故發展機會較大，話語權亦會較多。

奧的斯電梯（香港）有限公司人才招聘主管黃思浩表示，公司前線後勤職位，譬如項目管理、工程、銷售、技工等，目前有500、600人空缺。他指，暫時收到20份申請，應徵者包括來自市場行銷、財務、銷售等領域，當中不單止高才通，亦有其他輸入人才計劃人士。談到高才在港工作安排，他透露，公司會為在前線工作的高才提供住宿服務，而出勤的交通費用亦可實報實銷。