環團憂垃圾徵費後廚餘處理量不足　港府死撐有信心能應付

廚餘處理廠「O·PARK2」最快在本月落成，令本港廚餘處理量增至600公噸。不過，香港日產逾3,000噸廚餘，而部分現有設施將停運，環保團體憂慮垃圾徵費實施後，回收量或超現有處理容量。港府則相信容量能應付可見的需求，未來會集中發展在污水處理廠處理廚餘。

環保署現時透過住宅智能廚餘回收計劃等每日接收約200公噸廚餘，運至小蠔灣廚餘廠「O·PARK1」、大埔和沙田污水處理廠「廚餘/污泥共厭氧消化」，目前合共能處理300公噸廚餘，連同原定去年啟用、處理量達300公噸的O·PARK2延至最快本月啟用，料本港每日能處理600公噸廚餘量，佔全港廚餘約20%。

不過，沙田污水廠在2029年遷往岩洞後不再處理廚餘，而規劃中能處理廚餘的2個污水廠/淨水設施將在2031年才落成，至2034年，本港料每日廚餘處理量能達1,500公噸，佔全港現時廚餘量僅一半。

綠惜地球總幹事劉祉鋒批評，港府的規劃步伐過慢，尤其垃圾徵費在8月實施後，市民料更願意參與廚餘回收，收集量快速倍增，甚至超出能處理的容量，反問屆時未能處理的廚餘難道要運去堆填區。劉續指，港府不應等待收集量增加才增建處理設施，應將污水廠「廚餘/污泥共厭氧消化」技術套用至其他區的污水處理廠。

環境及生態局指出，O·PARK2啟用後，廚餘處理量已大增至600公噸，相信能應付可見將來的需求，未來將運用「廚餘/污泥共厭氧消化」設施處理廚餘，毋須再興建O·PARK3等新的廚餘處理廠。環保署則說會留意垃圾徵費後，廚餘收集量及市民廚餘回收的參與度，會在有需要時調整目標及策略，確保有足夠的廚餘處理設施處理所收集到的廚餘。