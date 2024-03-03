75%基層憂垃圾徵費增經濟負擔　社協稱積分門檻高難推動回收

距離垃圾徵費全港實施日剩餘5個月，基層關注組織今日(3日)發布的調查發現，多數受訪者亦擔心徵費引起額外的經濟開支，逾75%受訪者憂會加劇經濟負擔；約40%擔心業主會藉機加租。他們又指，社區回收積分計劃的門檻過高，不利草根參與，促港府「人性化」執法及協助。

香港社區組織協會上月訪問306名劏房等不適切居所租客，發現接近70%所住的大廈不設升降機，住客不少「貪方便」棄置垃圾在公共空間，過半人說現時己有垃圾堆積。，逾75%受訪者擔心需要額外購買垃圾袋、指定標籤造成經濟負擔；40.8%受訪者擔心，業主會於其已繳垃圾徵費下仍加收垃圾費或租金。與此同時，接近57%受訪者表示仍不了解實際操作，例如徵費價錢、購買膠袋方式和垃圾處理方式。

調查又發現，逾80%受訪者過去1年未曾到訪環保署社區回收中心「綠在區區」，另有近40%人未有使用過回收環保站、回收桶、回收流動點服務，約30%人不知道住處附近的綠在區區位置；15%人稱無法配合中心開放時間等沒有參與回收。社協指出，該署回收積分計劃「綠綠賞」的入會及儲分門檻高，開實體卡最少先帶回收2公斤回收物，相等於約100個膠樽、120個鋁罐或20份報紙，考倒過半倒在蝸居的受訪者，變相將有心付諸實行環保的低下劏房階層拒之門外。

社協促請港府，未來港執法時先警告及教育，再犯才執法，亦應調低回收換取生活用品的門檻、增加可回收物投入回收箱後自動獲得資助回贈，又建議全面延長綠在區區回收站開放時間，配合在職人士需要，令他們能在積分推動下參與回收。