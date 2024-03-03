35%受訪女性無檢查乳房習慣　葛珮帆斥乳癌篩查成效差

本周五(8日)是三八婦女節，有政黨婦女事務委員會今日(3日)公布「女性乳健檢查習慣調查」結果，調查訪問了1,010名女性，發現35%受訪者完全沒有乳房檢查的習慣，而在40至59歲高風險一族的受訪者中，有定期進行乳房X光造影檢查的不足40%；在18至39歲的受訪群組中，達60%沒有自我檢查乳房的習慣。另外，近45%受訪者對自我檢查的認識不足，情況值得關注。議員葛珮帆亦批評，「乳癌篩查先導計劃」成效差強人意。

調查發現，近80%受訪者對政府推行「乳癌篩查先導計劃」毫不知情，反映計劃宣傳及相關資訊極不足夠。團隊引述政府數據，指去年本港45歲至69歲婦女人口近164萬，而截至2023年3月底約有19,300人接受乳癌風險評估，先導計劃的參與人數與政府當初預期兩年的48,000人出現明顯落差，而經獲轉介進行乳房X光造影檢查的病人不足5,500人，是全港45至69歲女性人口的0.33%，可見其成效之低。

議員兼委員會主席葛珮帆指，香港目前是亞洲乳癌發病率最高地區之一，根據當局數字，2021年女性乳癌新症個案達5,565宗，按年上升13%；而2022年共有792名女性死於乳癌，佔女性癌症死亡人數約12.5%。但現時港府仍然停留在以風險因素為本的先導計劃階段，全民乳癌篩查遙遙無期，遠落後於其他地區。

葛珮帆批評，「乳癌篩查先導計劃」成效差強人意，尤其是先導計劃的參與人數與政府當初預期的出現明顯落差，證明宣傳不足，希望政府就先導計劃的宣傳、未來擴展篩查計劃的執行，以及防治乳癌的整體發展規劃作有效的投資，其中包括加快入藥並納入資助。她又表示對於剛發表的財政預算案中對支援婦女健康未有着墨感到望，認為政府必須正視及回應婦女的訴求。