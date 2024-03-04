8月徵費恐再延遲　大型垃圾最棘手

早前政府「急煞車」，把垃圾徵費押後4個月，延至8月推行，但外界憂慮或會再延遲。有議員促當局制訂「軟着陸」方案，指目前配套明顯不足，繼續推行只會「擾民」，並曾向當局建議押後大型垃圾徵費的措施，另有議員亦認為當局可先落實或執行相對有條件做到的措施，若執法上或令市民遇到困難，例如大型垃圾徵費或可稍後才做。

現時不少綠在區區的回收點均出現爆滿，有意見擔心在垃圾徵費後，有市民會為了逃避支付11元的大型垃圾貼紙，而選擇把大型垃圾送至綠在區區，只會令問題加劇惡化。

議員管浩鳴認為當局有必要制訂「軟着陸」方案，指社會上產生最多疑問是如何處理大型垃圾，他曾與環境及生態局建議研究可否把大型垃圾徵費安排押後實施，讓市民先逐步習慣。他引述當局回覆指由於內容涉及修例，會先與律政司研究，他認為對方的態度為「都可以考慮」，強調政府必須「軟着陸」方案，否則在目前配套明顯不足，不能解決問題的情況下，再推只會「擾民」。

政府回收資源的設施不足，議員張欣宇舉例指市區有綠在區區回收點，然而不少鄉郊地區沒有相關配套，有市民更慨嘆「唔通我揸車出去做回收」。他認為在目前情況下，當局可先落實或執行相對有條件做的措施，如果執法上或市民會容易面對困難的可以稍後才做。