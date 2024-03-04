東方民調：政府閂水喉大減紓困措施　生活重擔倍添愁

政府過往曾推出不同類型的紓困措施，除傳統的綜援「雙糧」、寬減薪俸稅和個人入息課稅、寬減差餉、代繳公屋租金等，近年亦加入代繳文憑試考試費、公共交通費用補貼計劃，以及派消費券等特別措施。惟庫房面臨千億財赤，今年財政預算案各項紓困措施縮水甚至取消，各界批評預算案紓困作用有限，減少「派糖」增加市民負擔。

過去政府曾全民派錢，更連續3年派發電子消費券，所涉開支數百億計。社區組織協會批評今年預算案紓困力度不足，對扶助基層和弱勢社群非常有限，而取消全民電子消費券、不考慮基層5,000港元現金紓困津貼，都令到基層失望。另指疫情後經濟不景，基層生活面對很大困難，沒有電費補貼、公屋無免租，政府早前更預告未來會檢視公共服務收費，公屋很大機會加租，期望政府提供額外支援。

有關注劏房組織亦指，香港經濟環境下滑，基層市民首當其衝，尤其不適切居所的住戶，無奈各項支援項目未見增加，希望政府考慮社會民生福利議題時，更需要考慮水深火熱的基層居民情況和需要。對於政府須進一步削開支1%，有團體擔心會影響支援弱勢社群的社會福利服務，近年本港出現不少與照顧者相關的家庭慘劇，建議政府與社會服務界商討和評估相關措施的影響。

預算案公布後，有市民坦言，不滿意政府減少退稅及減少差餉寬減季度，亦不再派發消費券，認為減少「派糖」會增加市民負擔；有市民更質疑，既然財赤仍花錢放煙火，不如向市民派錢留港消費。另有政黨指市民會對沒有消費券感失望，認為本港餐飲和零售業目前經營困難，繼續派消費券既可幫助有關行業，亦可減輕基層市民負擔。

本港樓價不斷插水，本報早於4年前指出實施多年的樓市「辣招」已不合時宜，在樓市下行期間維持只會阻礙復甦，應立即撤辣救市，港府充耳不聞，直至現時樓市冰封，水浸眼眉，預算案才宣布全面撤辣。不過各界齊聲批評當局撤得太遲，糟蹋復甦時機，直言對後市重拾升軌未感樂觀。