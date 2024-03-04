東方民調：抽起電費補貼公屋免租　削退稅怨聲載道

政府新一份預算案紓困措施「大縮水」，包括差餉只免除第一季，薪俸稅等退稅上限減半，綜援、生果金等只出「半糧」；無消費券、電費補貼、公屋免租等，所涉開支較去年暴跌八成。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指對預算案感到十分失望，坦言紓困措施「減甜」，會減少消費；又不滿政府節流只識向基層及中產開刀，認為官員亦應減薪共度時艱。受訪者又批評政府太遲「撤辣」，直指對市場已失信心，難刺激經濟全面復甦。

新一份財政預算案的「派糖」措施，總金額只花約115億港元，比去年的約594億港元大減約八成。既沒有派消費券，差餉、薪俸稅、利得稅的寬免幅度均大減。薪俸稅退稅減至只有3,000港元，差餉寬免由兩季減至只有一季，得1,000港元。另當局實行能者多付，以標準稅率計算入息淨額超過500萬港元的納稅人，超過500萬港元的部分以16%計算，預計12,000名納稅人受影響，當局每年收入增加約9.1億港元。換言之，中產「慘上加慘」。

「東方傳媒民意調查」於上周四至五以手機東網APP成功訪問694名18歲或以上市民，結果顯示，對於預算案紓困措施開支較去年暴跌八成，並停派消費券，56%受訪者直指會因此減少消費；16%批評減幅太大；14%斥紓困作用有限。

差餉、薪俸稅、利得稅的寬免幅度大減，30%受訪者炮轟政府又搵中產開刀；30%斥中產不受惠，未如理想；26%批評對中產支援不足。另外綜援、生果金僅出半糧，公屋無免租更可能要加租，42%受訪者直指基層生活百上加斤；26%斥對基層關注不足；8%更擔心，社福服務恐受壓。

政府稱面對財赤大力節流，卻花錢定期放煙火圖吸引旅客，33%受訪者要求官員應減薪與市民共度時艱；32%認為，不如向市民派錢留港消費；30%斥如燒錢，成效存疑。

政府全面取消樓市「辣招」以刺激經濟復甦，34%受訪者指失信心，難救市；21%斥政府「撤辣」太遲，錯失時機；20%稱會保持觀望，未敢買樓；15%則贊成全面撤辣。調查亦顯示，47%受訪者坦言對新一份財政預算案感到十分失望；29%更認為無助振興經濟；18%直指對自己幫助不大。