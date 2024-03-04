航空業輸入勞工計劃名額6300人　截至2月底只有880人到港工作

本港航空業仍逐步復甦中，在人手方面，運輸及物流局局長林世雄今日(4日)在電台節目表示，去年年中制定的輸入勞工計劃有6,300個名額，截至今年2月底，已有880人在機場工作，仍有1,000至2,000人等待來港。

計劃中首批名額為2,000人，只有800人到港工作，被指進度太慢。林世雄稱，原因是首階段遇到挑戰，行業首次招聘外勞，過程需學習，2月遇上農曆新年，部分勞工希望過完年才來港，故進度較慢，第二階段起動相信會比較順暢。他又指，內地維修人員也比較緊張，汲收第一次經驗，或會將招聘範圍擴大，除了廣東省，也考慮擴大至廣東省以外，例如福建。至於機場三跑系統，林稱有信心今年年底投入運作，相關的行李系統及集體運輸系統會完成。亦有信心今年年底提供航班的載客運量，可回復至疫情前水平。

另外，林表示會審視本港將來使用可持續航空燃料的目標，現時全球使用可持續航空燃料仍在起步階段，香港並不落後，當中國泰航空在2022年購入2批可持續航空燃料，料到2030年消耗一成。根據統計，航空業佔全球總碳排放量約2%，屬是相當大佔比，而可持續航空燃料可減少碳排放約8成。