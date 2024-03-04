破4宗毒品案檢逾億元貨　8本地男子落網包括15歲學生

執法部門進行以情報主導的拘捕行動，從源頭打擊販毒活動，於上周四至周六(2月29日至3月2日)，搗破4宗毒品案，並於全港多區拘捕共8名本地男子(15至60歲)，當中包括一名15歲學生以及5名無業男子。行動中，人員一共檢獲95公斤懷疑可卡因、72公斤懷疑氯胺酮及10.4公斤懷疑大麻花，總市值共1億3,300萬港元。

人員於上周四(2月29日)拘捕兩名15歲及27歲本地男子，相信他們與多個寄港毒郵包有關，人員其後在海關協助下提領7個涉案郵包，連同在被捕人身上及租用單位內，合共檢獲約39公斤懷疑氯胺酮，市值約1,800萬港元。兩名被捕男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件今晨(3月4日)於九龍城裁判法院提堂。

此外，執法部門得悉販毒集團利用兩輛位於大埔及落馬洲的廢置汽車存放毒品，相信販毒集團一名24歲骨幹成員，涉嫌操控另一23歲男子販毒，遂展開行動拘捕兩人，並在兩車上檢走共20公斤懷疑可卡因。人員其後再於粉嶺龍躍頭，搜查一個貨櫃改建的空置辦公室，在地下暗格內搜出75公斤懷疑可卡因。涉案毒品總值近1億，兩名被捕男子已被暫控「販運危險藥物」罪，並於上周六在粉嶺裁判法院提堂，他們正在還押扣查。

另一邊廂，人員於將軍澳一公廁外，截查兩名分別18及24歲男子，在他們手持的環保袋內，檢獲約750克懷疑氯胺酮，兩男子當場被捕。人員其後前往18歲男子租用的單位調查，再搜出約7.25公斤氯胺酮及包裝工具，相信有人在單位內重新包裝毒品分派市面。人員其後鎖定火炭一個涉案迷你倉，在倉內檢獲約100包、共重25公斤氯胺酮，行動中一共檢取33公斤氯胺酮，市值1,700萬港元，兩名被捕人今晨於觀塘裁判法院提堂。

執法人員另外亦搗破深水埗一個毒品倉，拘捕場內一名60歲本地男子，並檢獲約10.4公斤大麻花，市值約230萬港元。經追查線索，人員得知有關毒品由一名男子空運入境，其後亦成功在馬鞍山一私人屋苑內拘捕該名21歲本地男子。兩名被捕人亦已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件於今晨在西九龍裁判法院提堂。執法部門正追查各案毒品來源，初步不排除販毒集團利用各種貨運方式，將毒品由歐美、東南亞等地偷運來港。