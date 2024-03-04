許智峯呼籲網民「起底」　促外國制裁港官員　政府予以譴責

港府今日(4日)強烈譴責逃犯許智峯公然要求外國對本港法官及司法人員、檢控官、執法人員和其他公務人員實施所謂「制裁」，並呼籲公眾對有關人員進行「起底」。許智峯的行為不止可能妨礙司法公正，亦可能構成企圖干犯《香港國安法》第29條的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

政府發言人表示，許智峯企圖勾結外國或境外勢力，公然叫囂向履職盡責的政府人員作出所謂「制裁」和進行「起底」，妄圖恫嚇有關人員，干預司法程序，阻撓政府依法履行職能，破壞法治，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，予以強烈譴責。

發言人又指，許智峯涉嫌干犯多宗罪行，但他不止沒有意願就其涉嫌違反法紀的所作所為面對執法和司法程序，反而透過欺騙法庭以獲准離港，誠信徹底破產，在竄逃外地後更繼續從事危害國家安全的行為和活動，令人髮指。許智峯目前正因涉嫌違反《香港國安法》中的「煽動分裂國家罪」、「煽動顛覆國家政權罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」而被懸紅通緝。任何資助許智峯繼續潛逃海外進行危害國家安全活動的人，亦需要面對刑責。