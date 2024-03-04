3個港人一個肥　「世界肥胖日」衞署籲市民多運動

今日(4日)是世界肥胖日，而2024年的主題是「讓我們談論肥胖和……」。本港衞生署亦呼籲市民關注肥胖問題，培養健康生活習慣，以響應世界肥胖日。衞生署指，本港15至84歲人士之中，逾3成屬肥胖，逾2成人超重，更有近4成人屬中央肥胖。而接近25%香港成年人參與體能活動不足，近98%的15歲或以上人士每天進食蔬果量不足。署方指實踐健康生活可減低肥胖的風險，而政府一直遏止肥胖率上升，衞生署就繼續提升公眾有關健康生活重要性的意識，加強民眾健康素養。

肥胖是多項慢性疾病的主要風險因素，包括高血壓、心臟病、中風、二型糖尿病、癌症、肌肉骨骼疾病及睡眠窒息症。在香港，成年人按體重指數介乎23至25以下屬超重，而體重指數達25或以上則屬肥胖。此外，如腰間囤積過多脂肪亦會有礙健康，男性腰圍達90厘米或以上、女性腰圍達80厘米或以上皆屬中央肥胖。學生方面，按身高調整後超過體重中位數的120%，便屬超重(包括肥胖)(適用於身高175厘米以下的男生及身高165厘米以下的女生)。

根據衞生署2020至22年度人口健康調查報告，本港15至84歲人士之中，32.6%屬肥胖，22%超重，37.8%屬中央肥胖。調查亦發現一些不健康的生活方式在香港十分普遍。接近四分之一的18歲或以上人士參與體能活動量不足，而近98%的15歲或以上人士表示每天進食水果及蔬菜量不足（即平均每日少於5份）。學生方面，於2022/23學年，共有23.3萬名小學生及9.7萬名中學生到學生健康服務中心接受周年健康檢查。當中，小學生及中學生的超重(包括肥胖)的檢測率分別為19.5%及20.5%。

為提倡市民採取有活力的生活模式，衞生署自2022年起舉辦「日行萬步」活動，鼓勵市民將步行融入日常生活。政府則一直遏止肥胖率上升，衞生署會繼續提升公眾有關健康生活重要性的意識，加強民眾健康素養，以及與其他政府部門和社區夥伴合作培養更有利健康的環境。