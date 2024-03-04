11號幹線工程致156座墳墓及金塔受影響　路政署指已調整走線

連接元朗至北大嶼山的11號幹線工程現正處於勘測及研究階段，期間會走線穿過藍地礦石場附近的一個認可殯葬區。路政署表示，屯門至掃管笏段約156座墳墓及金塔受影響，暫收到兩封相關反對信，已調整幹道走線避開部分墳地。有管理殯葬區墳墓的原區居民表示，祖墳已有300多年歷史，儘管位於施工區外，仍擔心工程對墳墓結構造成影響，希望當局改變走線。

路政署指，11號幹線工程項目收到的反對書中，有兩份涉及藍地殯葬區BURGD22，相關資料將於今年第二季提交行政長官及行政會議審議。至於工程預計開工日期及受影響墳墓搬遷時間，署方則指，具體開工日期仍在檢視中，該項目正處於勘查研究階段，待行政長官會同行會批准後，政府會適時展開土地清理工作及詳細設計工作等。

署方又指，在制訂11號幹線走線時，已考慮多項因素，包括地形、環境影響、土地需求等，並盡量減少對認可殯葬區及墳地的影響，包括已在藍地石礦場交匯處改善藍地隧道的出入口以至其連接道路的走線，將原本集中在認可殯葬區中央區域的走線改至西面區域。至於受影響墳墓的安置安排，則會按現行機制向合資格申索人發放特惠津貼，以協助自願遷移墳墓。

一名殯葬區墳墓及金塔負責人指出，去年重陽節掃墓時，才發現墳墓上貼有通告，認為當局未有充分諮詢村民，已向路政署提交反對意見。他續指，自己是屯門原居民，所打理的墳墓墓碑刻着祖先於清朝丁酉年離世，估計有逾300年歷史，故歷史價值極高。

他續指，雖路政署後來確認該墳墓在施工範圍外，但根據署方提供的模擬地圖顯示，墳墓位於11號幹線分叉位下方，擔心開工時會對墳墓結構造成影響，甚或在墳墓附近動工會影響風水， 望當局重新審查走線方案，避免影響殯葬區。