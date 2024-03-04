西安青島周三起納入赴港澳個人遊城巿　港酒店業指已接旅客訂單

國務院先前批准將西安、青島納入港澳「個人遊」城市(自由行)，並於本周三（6日）起實施，本港旅遊業感到樂觀。有酒店業界透露，已收到小量西安、青島旅客訂房，更有部分酒店集團計劃在本月底至下月初前往當地宣傳。有業內人士指出，兩地遊客人均收入較高，認為消費能力較強。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，西安和青島距離香港較遠，預計將吸引更多過夜遊客。每有新的自由行城市開放，當地遊客的消費能力就非常強勁，為抓住機遇，考察團正準備本月底至下個月初造訪西安、青島，在當地宣傳推廣其酒店和商場，希望在當地網絡搜尋中爭取更高的排名。

香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰透露，目前已收到小量西安、青島遊客的酒店預訂，預計後期隨着更多自由行城市的開放，客房服務的需求將會增加，將額外增加10%的「炒散」人力來應對，薪資也會小幅上漲。

中旅社營銷運營中心總經理楊世鑫表示，正與青島及西安當地的旅遊部門接洽，為當地旅行社設計約4、5條遊港路線，予他們在當地推廣收客。此外，由於西安及青島屬新開放，相信經典景點如維港遊、太平山頂、主題公園遊仍具吸引力，會設計相關半天團；而文旅融合行程同樣受歡迎，如沙頭角遊、離島遊等，惟交通未必便捷，故旅客需訂車、船及門票服務。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，雖然過往兩地也有旅行團來港，但行程景點較為單一，相信開放自由行可讓他們有更多機會了解香港文化，探索不同地區，譬如香港獨特的餐飲文化「茶餐廳」，其中港式奶茶的製作技藝為「香港非物質文化遺產」，因此若有更多遊客來港品嘗港式美食，也有利於向外界宣傳香港。