警員涉3度非禮女童開審　事主指睡覺時感臀胸被人用手指篤4至5下

4年多前起一名已婚男警於休班期間，涉嫌在紀律部隊宿舍的住所內3度非禮當時與他同住的約12歲女親戚。執法人員去年6月接獲相關報案，及後拘捕被告，落案起訴他3項非禮罪，警誡下他稱：「我從來無做過，我畀人屈嘅」。他否認控罪，今（4日）於九龍城裁判法院開審。控方播放事主的錄影會面紀錄，她指2019年的凌晨在客廳梳化睡覺時感覺臀部被人用手指篤了4至5下，醒來後發現被告坐在她旁邊。她又指共發生過3次類似事件，包括被篤胸。

男被告代號「U.K.B.」，現年27歲。控罪書中文版本上的報稱職業是其他，英文版本職業一欄則被劃去。據控辯雙方同意案情透露，被告是一名警員，因本案已被停職。控罪指，被告於2019年12月某日、2020年7月某日、2020年8月某日，在某紀律部隊宿舍單位內，非禮女童X。

現年16歲的X，今以視像系統作供。據控方播放X的錄影會面顯示，X指首次事件發生時，她在晚上約10時起，她在客廳的梳化上睡覺，睡至約凌晨12時，感到有人用手指有力度的篤她臀部約4至5下，她於10多秒後轉身抬頭見到被告坐在她旁邊拿着遊戲機手掣打機。被告向她稱：「做乜嘢呀，繼續瞓啦」。X覺得他如此說很奇怪，但很「攰」故回房繼續睡；2020年約7月，X稱她再在該梳化上睡覺，但睡至約凌晨1時，她感到有人用手篤她右胸側3至4下。她覺得好恐怖，轉身睜開眼見到被告轉身衝回房，X感奇怪但隨即回房睡。

案件編號：KCCC 3375/2023