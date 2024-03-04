涉盜取逾53萬元公屋小型工程款項　前物業經理及其妻遭訴

廉政公署早前落案起訴一名物業管理公司時任物管經理及其妻子，涉嫌盜取一個公共屋邨(公屋)多筆小型工程款項共逾53萬港元。二人今日（4日）在九龍城裁判法院應訊時，被加控3項盜竊及兩項「洗黑錢」罪名，竊款增至逾1,100萬港元，涉一個公屋及兩個居者有其屋計劃(居屋)屋苑。兩名被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至5月27日再提訊，並批准二人保釋。

兩名被告分別是45歲的李誥涎，他是宜居顧問服務有限公司(宜居)前區域物業經理，及其43歲妻何善韻。宜居於案發時為公屋黃大仙下邨(二區)及油塘兩個居屋屋苑高翔苑及油美苑提供物業管理服務。

兩早前被控一項盜竊罪名。裁判官陳志輝今日批准控方申請修訂控罪書，李誥涎現被控共四項盜竊罪名，而何善韻則被控兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名(俗稱「洗黑錢」)。

四項盜竊控罪指李誥涎涉嫌於2019年5月至2022年5月期間，從該等銀行戶口盜取多筆款項共逾1,100萬港元。餘下兩項控罪則指何善韻涉嫌於上述期間，知道或相信兩筆共約770萬港元款項，代表從可公訴罪行的得益而仍處理該兩筆款項。

案件編號：KCCC2052/2023