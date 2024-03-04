北上消費成趨勢　港人即日起可用AlipayHK乘搭廣州公交

港人北上消費成常態，電子支付在內地風行，AlipayHK聯合廣州地鐵集團有限公司宣布，由即日(4日)起AlipayHK透過螞蟻集團的Alipay+跨境支付技術解決方案，令港人去廣州掃一掃就能乘搭所有公共交通工具，包括廣州地鐵、巴士、有軌電車、水上巴士，甚至佛山地鐵。

廣州地鐵集團有限公司指，跟香港活躍用戶最多的電子錢包AlipayHK合作，成為廣州地鐵第一個接入的境外支付工具，方便香港人來穗旅遊消費甚至商貿。期待未來透過Alipay+，令更多不同國家及地區的遊客可以使用家鄉電子錢包在廣州遊玩。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩就指，廣州作為最受港人歡迎的灣區城市之一，一碼通行無疑令港人灣區生活、遊玩更加方便，同時交通的緊密互聯互通亦助力區內『一程多站』的旅遊倡議實踐。

今年1月港人北上用AlipayHK日均交易筆數和金額較去年2月通關後增10至15倍。北上掃碼乘車亦成為港人熟悉的出行習慣，佔1月份在內地整體交易筆數的三分之一。早前，AlipayHK經已可以在深圳地鐵巴士、佛山和中山巴士和上海交通掃碼乘車，同時亦可在in-app在內地call車，以及購買高鐵票和跨境巴士車票。消費方面，在內地只要見到「支付寶」或「Alipay+」標識，即可以港幣結算進行支付，與在本地操作無異。