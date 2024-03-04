中環周日匯近百檔賣有機食品　主辦方盼北都劃地發展農業

中環核心商業區周日(3日)擠滿的不是「西裝友」，而是心儀有機食品的一家大小。一年一度的「全城有機日」日前舉辦大型有機市集，匯集近100間本地有機農場、魚場及有機零售商設置攤位，吸引大量擁躉蜂擁掃貨。主辦單位指，新冠期間供港果菜一度受阻，未來需發展可持續農業，減少依賴進口，促把握北部都會區土地規劃機會，劃足夠農地租予農戶，發展同時亦應保留部分農地及魚塘，作生態緩衝。

今屆的全城有機日活動設在中環遮打道行人專用區及遮打花園，整條遮打道化身為大型有機市集及嘉年華，近100間本地有機商家於活動中設置攤位，供市民搜羅最優質的新鮮有機魚菜及產品。攤檔亦提供會場特別優惠，包括限量1港元有機蔬菜包、10港元有機蒟蒻米、黑松露醬買一送一等。除了掃貨，入場人士亦能參與多個攤位遊戲及有機工作坊。

主辦活動的有機資源中心總監黃煥忠表示，本港主要靠內地輸入糧食，但新冠疫情期間因封關，影響食物供應，認為本港具足夠土地發展農業，提升本地糧食自給率。他續建議港府，把握北部都會區土地規劃機會，重新規劃香港農業的角色，加快發展「農業優先區」，限制興建道路基建等行政措施，間接限制土地用途，並鼓勵地主出租閒置農地，又認為北部都會區發展時，應盡量保留農地及魚塘作為緩衝。

全城有機日自2008年舉辦以來，累計吸引超過40萬人次參與。今年活動以「擁抱有機生活•邁向智慧未來」為主題，宣揚以新科技和可持續發展方向，促進有機漁農業發展，鼓勵市民選購優質有機漁農產品，融入有機生活，以行動支持本地有機漁戶和農戶。