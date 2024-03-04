安排癌症病人冒保單持有人索償　進出口公司女助理判囚32個月

廉政公署早前落案起訴多人，指他們涉串謀詐騙保險公司，藉安排癌症病人冒充保單持有人到多間醫療機構進行檢查，取得患癌證明以申請危疾及醫療保險索償。案件涉及10份保單，並成功獲批出約2700萬港元賠償。其中1名內地進出口公司女助理，涉安排胃癌病人冒充自己在港求醫，向本港保險公司申請索償後被拒。她再以同一手法安排確診患卵巢癌患胞姊來港求診，並再申請索償。該女助理今（4日）於西九龍法院（暫代區院）承認兩項串謀詐騙罪，被判囚32個月。

區院暫委法官鄭紀航判刑指，被告是保單持有人和索償人，如沒有她參與其中，欺詐計劃不會成事，加上她多次來港將身份證借予別人，必然知道涉不軌企圖。鄭官又指，她首次索償失敗後沒有知難而退，反而再次犯案，對保險公司造成潛在損失，故決定判囚。

女被告廖小伊（45歲，設計師），承認兩項串謀詐騙罪。案情指，被告於2017年5月經友邦保險(國際)有限公司(友邦保險)時任保險代理王家強向友邦保險購買了一份危疾保單，期後作出索賠但不成功。廉署就有關保險索賠接獲貪污投訴，遂展開調查。期後發現被告的姐姐廖小玲於2019年11月被診斷患上卵巢癌，其後在王的安排下，於同年11月至2020年2月期間多次假冒被告，到兩間醫療機構進行檢查或治療，以協助被告以患病為由向友邦保險索賠。被告的索賠最終被友邦保險察覺有異，繼而拒絕或暫停；廉署早前已起訴廖小玲、王及另外2人串謀詐騙、偽造及煽惑他人偽造罪名。王及該2人於上星期在高院認罪被判囚4年半至6年4個月。廖小玲則於去年11月在東區裁判法院認罪，被判囚4個月。

案件編號：DCCC 1022/2023