教育局課程框架　指學生應意識到科學對國安重要性

小學常識科將於2025/26年開始逐步分拆為科學科及人文科，教育局今日（4日）將《科學﹙小一至小六﹚課程框架》（定稿）上載至教育局科學教育組小學科學科網頁。框架中亦指出學生在學習科學科後應能抱持理性和客觀的態度，以及求真精神，並培養對探索科學和科技的好奇心及持續的興趣。另外，框架亦強調學生應欣賞國家在科學、工程、航天和創新科技發展的成就，增強科技自信，並意識到科學和科技的發展對國家利益和國家安全的重要性。

框架中亦指出，不同的評估方式具有不同的功能，學校宜採用多元化的評估方式，讓不同學習風格的學生均能展示所學，強調紙筆評估只是眾多評估方式的其中一種，小學科學評估絕不應局限於此，尤其是在小一及小二，學校應盡量避免採用紙筆考試的形式評核學生的學習表現，以為學生創造空間，減輕學生的學業壓力；同時騰出更多時間，讓學生進行科學探究或實地考察，培養學生的好奇心和探究精神。

至於課程範疇、主題，以及課時等則維持與框架的擬定稿一樣，落實分為「生命與環境」、「物質、能量和變化」、「地球與太空」及「科學、科技、工程與社會」四個範疇，「科學過程和科學精神」及「航天與創新科技」等15個主題維持不變。

而課時亦與框架的擬定稿一樣，小一至小二每年不少於64節，以每周2節、每節35分鐘的課堂計算，即每年不少於37小時；小三至小六每年不少於96節以每周3節、每節35分鐘的課堂計算，即每年不少於56小時。