男警入稟指控同袍性騷擾　今被法庭剔除訴訟　

在警署報案室工作的男警員(原告)入稟區域法院，指控駐守槍房的高級警員屢次刻意為難他，又稱「你老婆畀我X」、「你阿媽畀我X，生咗你個衰仔」。原告認為涉及性騷擾及性別歧視，民事興訟向該高級警員(被告)索償16萬港元。被告一方早前於區院申請剔除訴訟，法官梁國安今(4日)頒下判詞剔除原告對同袍的申索。梁官指原告的指並不屬性別歧視下的訴因，即使被告說過該些語句，只屬粗言穢語，並非是針對原告的性騷擾。至於訟費方面，法官押後處理。

原告吳漢森(譯音)，被告原本分別是林文隆(譯音)及香港警務處，但原告其後主動向法庭表示終止針對警務處的法律程序，警方其後申請原告須支付訟費，法官押後至5月裁決。

另一被告則在早前申請剔除訴訟，法官今頒下裁決指，涉及性騷擾的申索，必須與性有關。但法官認為，即使原告的講法屬實，但有關案情與性無關。法官認為極其量原告只是工作上受到一些無理騷擾或不禮貌言語等等，被告行為顯然不是針對原告的性別，因此法官認原告的申索，並無針對性別歧視的訴因。

有關被告被指曾說過「你老婆比我X」等言論，法官認為只是廣東人常見的粗言穢語，是侮辱原告的語句，有關說法也不可能是向原告或向他不在場家人提出不受歡迎的性要求。原告曾提出該些語句可解讀為被告提出「換妻」要求，法官認為不可能是原告的真誠解讀，即使如此天馬行空，對像亦非原告，不對他構成性騷擾。

據入稟狀指，原告於案發期間駐守荃灣警署報案室的警員，被告則是駐守同一警署槍房的高級警員。原告指他於2020年7月22日把裝備歸還予槍房時，因態度問題與被告爭執。兩日後原告歸還子彈時故意逐顆交出，被告其後正式投訴原告。原告其後曾道歉，之後警署內不斷傳出關於原告的傳聞。

直至2021年6月19日，原告再到槍房時，被告不止5次向原告稱「你老婆畀我X」及「你阿媽畀我X，生咗你個衰仔」。雖然被告於翌日道歉，但原告不接受。原告指對於被告該些說話感到被冒犯，認為涉及性騷擾，要求被告就事件賠償16萬港元。

案件編號：DCEO 7/2023