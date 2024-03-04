非洲豬瘟爆發殺逾萬隻豬　業界斥當局旨意內地把關

多個新界豬場自去年11月連環爆發非洲豬瘟，至今一萬隻活豬遭撲殺，有本地豬農向《東呼即應》爆料，主責本地豬的漁護署正討論「與病毒共存」的方案，即檢出弱性非洲豬瘟病毒的豬隻時毋須撲殺。漁農業界反斥此做法十分危險，明言不接受；又質疑內地活豬進口本港時，只需持當地衞生證明，做法存漏洞。當《東呼》向港府查詢時，同屬環境及生態局的漁護署及食環署，則對把關工作互相「推波」，漁護署稱活豬供應由食環署負責，食環署則指豬肉樣本由漁護署獸醫化驗；業界因此促請港府要做好把關。

非洲豬瘟數年前曾經由內地殺入本港，絕迹後在去年再度流入。而在今年首2個月內，本港已出現4宗個案，範圍亦由元朗擴散至上水，共銷毀4,070隻豬。不過，大規模撲殺活豬的情景未必會再經常發生。有本地豬農向《東呼》透露，漁護署正初步討論，因應含弱性非洲豬瘟病毒的豬隻死亡率低，建議豬農繼續飼養，毋須銷毀。漁護署回覆《東呼》時亦指，經諮詢國際獸醫專家確認，含弱性非洲豬瘟病毒的豬隻不會構成動物健康風險，因此不建議銷毀相關活豬。

香港禽畜業聯會副主席林榮源解讀，署方認為弱毒豬隻不會死亡，但他認為相關說法均未經科學確實，明言業界均不接受與弱毒豬隻共存，擔心會傳播病毒至其他活豬，招致更嚴重禍害，促港府堵截非洲豬瘟病毒的源頭。而多個豬農亦向《東呼》申訴，質疑港府無足夠把關。

現時內地供港活豬由食環署負責，每批供港活豬在出口前，均接受隔離檢疫，並附同內地官方動物衞生證明書，證明活豬健康狀況良好及未有感染非洲豬瘟症狀。但從事豬農工作40年的歐陽先生直斥，港府的把關被動，僅單靠內地當局，任由本地豬農自生自滅。歐陽又大呻，豬瘟陰霾下在港做豬農「衰過做賊」，「做賊只慌一日，但我現在一年365日，24小時也心驚膽顫」，因擔心不知豬隻何時中招。

因應供港內地活豬檢測事宜，《東呼》向港府查詢，漁護署稱內地活豬供應屬食環署負責；食環署則指，食安中心抽取豬隻樣本後，會送交漁護署獸醫化驗所測試，但究竟內地活豬供港檢測歸誰管，仍有疑問。

不過，活豬因豬瘟而被撲殺可得到賠償，但漁農業諮詢委員會委員劉漢傑指，賠償金額遠較市價低，低至三分一的價錢。他續指，賠償未必能彌補飼料、疫苗藥物等損失之餘，豬瘟豬場亦需時至少半年消毒清潔，才能再養飼新豬，需時約3年才能再有新豬賣，期間繼續需繳付租金等基本營運開支。豬農促請港府，正視檢測內地活豬非洲豬瘟工作，亦要控制野豬過度繁殖的情況，防止野豬將豬瘟帶到豬場中。