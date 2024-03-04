新一年度暫無大型選舉　政府仍預留逾5億選舉開支

在去年底的區議會換屆選舉結束後，本港來年度將不會進行任何大型選舉。根據各部門列出2024/2025年的開支預算，選舉事務處的開支預算僅得8億港元，較2023/2024年度原來預算的開支大減逾43.4%，該處解釋減少原因在於新財政年度選舉開支下降，然而卻預留逾5億港元選舉開支，作為或有需要進行區議會及立法會補選之用。

選舉事務處在2022/2023年度的實際開支為8.46億港元，2023/2024年度原來預算約為14.16億港元，但修訂預算為12.79億港元，較原定預算減少9.7%，而2024/2025年度的開支預算降至8億港元，較2023/2024年度修訂預算開支減少4.78億港元，亦較2022/2023年度實際開支減少4,580港元。

在選舉開支方面，該處在2022/2023年實際開支為逾6.15億港元，2023/2024年度原來預算為11.5億港元，但實際開支只有10.3億港元。雖然多項大型的選舉已結束，該處在2024/2025年度仍預留約5.28億港元作為選舉開支，作為籌辦可能出現的區議會及立法會補選。

實際上，2022年12月27日時任立法會議員黃元山，「轉跑道」加入政府任特首政策組組長，其議席懸空逾1年，但當局至今仍未公布補選安排。

該處預計已登記的新選民數目和已更新的選民數字亦會出現下降。在2023年新登記選民數目為約3.2萬人，而到2024年則預計新登記會為3.1萬人，較2023年逾3.2萬人為少；在2023年已更新的選民數目為67萬人，當局預計到2024年只有22.4萬人。

雖然選舉開支和選民人數均會下降，但選舉事務處的人手卻有所增加，由截止本年3月底的304個職位，包括2個編外職位，在2024/2025年度淨增加16個職位，即增至320人。