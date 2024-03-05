車cam直擊 : 元朗男學童攝車罅衝紅燈過馬路　被客貨車撞低

元朗學童趕返學捱車撞！有網民在社交平台發放車Cam拍下意外一刻的片段。事發在昨日(4日)早上8時許，一輛旅遊巴沿屏會街快線往元朗安寧路方向行駛，當駛過媽橫路燈位後，因前方交通受阻，故停在行人過路處前等候，適時，一名10多歲男生疑趕返學未有留意行人燈號為紅燈，他由旅遊巴車頭右至左慢跑出馬路，其時一輛客貨車沿慢線駛至，司機疑因旅遊巴阻擋視線，未留意到學童由車罅步出，將其撞倒地上，幸當時車速不算太快，未有造成嚴重意外。

學童捱撞後自行起身，一拐一拐步向行人安全島，一名男途人目睹上前查問學童情況，影片亦因拍片的車輛駛走完結。執法部門暫未收到相關的人士報案。

有網民睇片後指摘客貨車司機「有經驗既司機，見大巴停左，就算錄(綠)灯(燈)，都會小心慢駛」，另有人撐司機「已經揸好慢咁過，否則個小朋友變左(咗)炮彈」、「司機算停得快，學生哥好彩」，而對學生哥咁樣過馬路，有網民指「依啲真係累死司機，好彩車速唔快」、「真係慘，畀車撞都要即刻起身趕住返學」、「希望小朋友經過今次會醒d，唔係次次咁好彩。」