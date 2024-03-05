東方日報A1：私家車撼的士落地講數捱貨車撞　兩司機一重創一命喪

公路上一宗輕微意外，竟然招致奪命車禍！一輛私家車及一輛的士，昨晨在沙田大老山公路切線時互撞，雙方司機遂將座駕停在中線，急不及待落車談判。雙方在車來車往的路中心「講數」期間，一輛中型貨車懷疑收掣不及，將私家車撼向路肩，並與的士「炒埋一碟」，兩名爭執司機亦慘變「人肉保齡球」遭撞傷，他們一同被送往醫院治理，惜私家車司機最終傷重不治。執法部門經調查後，以涉嫌危駕拘捕貨車司機，目前正深入了解車禍過程。

昨晨約10時半，一輛私家車沿大老山公路往九龍方向行駛，至近石門交匯處對開時，疑與一輛的士意外相撞，兩車其後停在中線，雙方司機齊齊落車，當場商議賠償。適時，一輛中型貨車從後駛至，司機懷疑未能及時閃避，結果連撼兩車兼撞人，引發另一場事故。

救護員趕至現場，發現捱撞的姓梁（68歲）私家車司機倒臥在貨車底部，他頭傷昏迷，送院後延至上午11時38分被證實死亡；姓吳（53歲）的哥獲救時意識清醒，同樣頭部重創，傷勢嚴重。執法部門在事後封鎖現場，並召拖車將各車拖走檢驗，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」及「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」拘捕姓葉（58歲）貨車司機，他已被扣留調查。受事件影響，現場交通一度受阻。

網上流傳涉事的士記錄意外時刻、長逾3分鐘的第一身車Cam影片，畫面開首，的士正沿公路快線行駛，駛至近事發位置時，司機打算轉往中線，未料涉事私家車亦準備由慢線切入中線，導致的士左邊車身與私家車右邊車身輕微擦撞。碰撞發生後，兩車繼續駛前數十米，並且相繼停在中線位置，的士司機首先落車，查看車輛損毀情況，緊接見到梁男氣沖沖地打開車門，他低頭觀望座駕受損程度後，隨即與吳男「短兵相接」，向對方追究責任。

透過鏡頭所見，梁男狀甚「勞氣」，口中唸唸有詞，並且朝吳男、的士及自己的座駕「手指指」，相信是指摘對方無妥善駕駛，而吳男似乎同樣「唔順氣」，表現得毫不退讓，雙方「話不投機」，更加刺激起梁男的怒火，他的肢體動作遂顯激動。

期間，吳男一度折返座駕位置，相隔數秒後再次走回鏡頭前，與梁男繼續爭拗。

雖然雙方在激辯時有留意路面情況，並在肇事貨車駛近前有所警覺，但他們身在路中心避無可避，其中梁男首當其衝捱撞，吳男則被私家車車身掃中，整個人被彈飛。經過短暫的混亂畫面後，只能見到路面揚起一陣白煙，並且散落車輛碎片，為時近70秒的車禍之爭就此被無情畫上句號。

另一段由讀者提供的影片，透過途經車輛的視角記錄事故畫面，可知當時公路車流不算太多，有另一輛私家車沿中線駛近現場時，曾經扭軚閃避相關車輛，惟尾隨貨車卻先後撞向涉事私家車及的士，其中私家車被撞至猛打白鴿轉，車頭逆線停在路肩，的士車尾則凹陷損毀。貨車司機落車視察情況，驚見梁、吳二人倒臥路中，慌忙報案求助，片段亦到此結束。

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