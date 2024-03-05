楊清奇稱黎智英要求他為其Twitter供稿　報酬每月1萬元最終沒付錢

黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（5日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案另一認罪被告、主筆楊清奇（筆名李平）續以從犯證人身份作供。楊說，黎曾要求他為黎的Twitter（現稱X）供稿，答應會每月給1萬港元報酬，惟最終黎沒有付錢。

2020年5月25日，黎智英傳訊息給他，說「李平兄，以律師談過每月從我私人戶口支付一萬天（元）給我作為Twitter報酬小心些是可以，我將每月安排付款給你。」楊清奇今在庭上說，黎智英曾指示他供稿，讓黎刊登在其Twitter帳戶，並說過會付1萬港元給他。楊笑言，最後他有供稿，但黎「一分錢都無畀過」。不過楊強調，作為《蘋果》全職員工，黎會否給額外錢，他都會按指示行事。

楊清奇續說，黎智英曾經要求他搜集資料，包括六四事件、有關中共權鬥的事宜，黎亦曾問及觸發南韓開放民主的事件，楊當時就將1980年光州運動的資料傳送給黎。另外，黎智英曾指示他找作者，他聯絡了高瑜、長平和程益中，但3人都是做評論，而黎智英想要有內幕消息的人，故不符合黎的要求。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022