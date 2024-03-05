鵝頸橋底打小人排長龍　多打事業是非獨缺官員

又到廿四節氣中的「驚螯」，傳統上今日(5日)宜打小人。銅鑼灣鵝頸橋底是本港打小人熱門地點，除香港人外，更有不少外國遊客觀光，鵝頸橋底被擠的水洩不通，人流如鯽，目測有逾200人正在排隊等候打小人。有來自西班牙的旅客撞正「驚螯」見到打小人的墟冚場面，笑言感到十分幸運；另有東莞來港旅客專程請假來港打小人。此外，官員是往年打小人熱門對象之一，不過今年卻無人打政府官員，有「小人婆」反映，今年大多打事業及是非小人。

東網記者今日在上午11時許到場，鵝頸橋底所見已人滿為患，有執法部門在場進行人潮管制措施，呼籲市民避免停留路中心位置。而一眾排隊打小人的市民則在攤檔旁「擔櫈仔」，龍尾兜足幾圈，場面墟冚；現場香火非常鼎盛，打小人的拍打聲不絕於耳，「小人婆」更做到無停手。「小人婆」黃姑指今年生意不錯，「做咗無數咁多單」，自10多年以來都沒有加價，她亦指今年沒有人打政府官員，大多打是非、工作小人，又稱今年「好平安呀，我哋有掛風車轉運，有埋利是掛喺身好平安呀！」

已輪候約1個多小時的市民羅先生指，因今年犯太歲，且主要為求安心，故首次來「投名案」沒有打指定人物，他又稱現場人潮湧湧與想像中差不多、氣氛不錯，「好熱鬧，檔檔都好多人排緊隊」，由於街頭排隊人龍較長，故決定排較後一點的攤檔，希望人龍會少點，價錢方面都算合理，約在300多港元左右。對於今年沒有太多市民打政府高官，他則尷尬指「咁就唔清楚啦」。

近期與家人及朋友正在環遊亞洲不同國家的西班牙旅客Carmen表示，首次來港已非常喜歡，笑言港人非常友善，而今日更撞正「驚螯」，見到如此多人打小人感到非常幸運；她又指自己未有嘗試打小人，因個人宗教問題及感覺活動有點危險，亦在現場感受到非常強大的能量，故需要好好保護自己。

來自東莞的劉小姐則指，今年專程為打前男友及高中同學而來，因在前男友身上受了情傷，而高中同學又排擠她而遭踢出群組，去年首次來港打小人後，打完感覺效果不錯，笑指「打完舒服咗囉，出返啖氣」，故今年又再來。她又稱今年人潮比去年更多，由於在內地沒有此類傳統活動，故今天特地請假來港打小人，至於價錢方面則沒有留意，但她為打小人亦不介意排長龍，暫排了約1個多小時，「呢個等待係值得嘅！」