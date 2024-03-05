元朗暴動案續審　林卓廷自辯稱當日收到將有事發生訊息開始擔心

前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動。案件今（5日）開展辯方案情，先由林卓廷出庭自辯。林稱案發當日他較為關注港島區遊行及之後有人發起到中聯辦示威，擔心會有暴力衝突。但後來收到愈來愈多有關元朗將有事發生的訊息及圖片後，他感擔心便致電在該處人脈深厚的區議員黃偉賢了解。黃稱收到訊息稱「鄉頭吹大雞」，又指有「劇本」稱該處如有黑衣人挑釁就「用藤條拂兩下」。林感擔心，但因他當時仍專注於港島區遊行，故着黃繼續留意元朗的事。

7名被告包括林卓廷(46歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。據林卓廷供稱，他的祖父母居於元朗逢吉鄉數十年，他年幼時亦在該處居住數年。他又披露中二時因坐在他隔鄰而認識的妻子，林亦是在元朗向她表白，故他與元朗甚有淵源。林其後簡介其議員生涯，並提到在任時亦會誇區工作，處理市民投訴，及作為市民與政府溝通的橋樑，監察政府施政。他亦關注市民質疑警方執法的問題。

林又提到2019年反修例社會事件發生期間，他亦一直關注示威抗議的事件，並以立法會議員多次嘗試介入，圖緩和社會氣氛，不希望局勢惡化。他認為自己可作溝通、隔熱及緩和角色，在示威者與警方間調停，甚至就不同政見人士間調停，和平解決紛爭，呼籲各方克制；元朗721事件發生前，林稱有收到不同訊息指有支持政府人士可能在元朗「招呼」穿黑衣人士。但他對訊息只是「水過鴨背」，因他較關注當日港島區遊行，並於下午在港島區擺街站。直至近黃昏他收到很多有關元朗將有事發的訊息及圖片，包括見到一紮紮藤條圖，他遂開始擔心。但他指當時有發生過更嚴重的暴力事件認為被藤條拂並不罕見，覺得「都係咁啦」，故只叫黃偉賢議員「留意下」。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022