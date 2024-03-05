文憑試英文口試下周二開考　考評局籲考生勿空肚上陣影響表現

香港中學文憑試英文科口試將於下周二(12日)開考，考試及評核局提醒考生考試注意事項，包括須帶備准考證及身份證正本、準時到達試場、不可於試場內拍攝或錄音，以及不應「空肚」上陣等。同時，考生亦應注意身體，以最佳狀態應考。

考評局今日(5日)在網誌提醒考生，要帶備准考證和身份證正本，並應提早15分鐘到達試場。考生必須在進入報到室前，關掉手提電話、智能手錶或其他電子器材，包括響鬧及定時自動重啟功能；考生嚴禁透過任何電子器材與他人通訊、上網、收發電郵或訊息等，否則會被扣分、科目成績被降級，甚至可能被取消全部考試成績。 考生亦不得於試場內拍攝或錄音，否則同樣會被扣分。

考評局又指，考生不可在試題紙上書寫，但可在試場提供的筆記卡寫下發言重點，而口試期間則不可書寫。小組討論著重考生間的交流互動，大家應避免只顧看筆記，把預先寫下講辭「照稿讀」。另外，英文口試亦設口試錄影系統，以作成績覆核或處理考試異常事故之用。考生在應考時不需望鏡頭，但在發言時應盡量提高聲量，讓系統能清晰記錄考試表現，以及確保主考員能清晰聆聽發言。

考評局又提醒，因口試於傍晚舉行，考生或會被編配到較後的組別應考，建議考生進入試場前先進食，以免「空肚」上陣，影響表現。英文科口試將於本月12日開考，至本月21日結束。至於文憑試筆試則由4月9日起開考，至5月4日結束，維持3周多。