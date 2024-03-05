53%受訪者不滿預算案　市民受益最低　半數表示罷免陳茂波

政府在上周三(28/2)公布新一份預算案，財政赤字高達1,016億港元，派糖力度大減。最新的民意調查結果顯示，53%受訪者對預算案不滿及好不滿意，而受益者當中，「墊底」的是所有香港居民，即僅得12%人認為受益，隨之是佔15%的基層，而預計未來一年自己與家人的生活變差者達44%。調查結果反映財政司司長陳茂波評分「肥佬」，只有36.1分，而罷免他作為財政司司長的比率佔50%。

香港民意研究所今日(5日)公布民意調查結果，調查在預算案發表後當日下午1時30分至翌日(29/2)上午9時進行，以電郵接觸香港民研意見群組的成員，並於網上完成調查，調查對象為18歲以上的香港市民，成功樣本為2,409人。

調查結果發現，83%受訪者知道預算案的內容，17%表示不知道或完全沒聽過。被問及對預算案的滿意度，表示好滿意及幾滿意只有19%，幾不滿意及好不滿意佔53%，滿意淨值負34%。至於預算案滿意度評分，0分代表非常不滿，100分代表非常滿意，50分代表一半半，調查結果評分為37.2。

對於制訂預算案的財政司司長陳茂波的支持度，評分較預算案滿意度為低，只有36.1分。被問及假設你現在有權決定續任或罷免陳茂波作為財政司司長，你會如何決定？調查結果顯示續任票為32%，罷免票達到50%，而棄權票佔18%，淨值為負18%。

至於誰是預算案的主要受益者，調查結果發現企業、投資者及創業人士的比率最高，達29%，隨之是富人及上層佔26%，中產佔19%，而基層及所有香港居民分別佔15%及12%。

新一份預算案紓果措施(派糖)「大縮水」，調查結果亦反映79%的受訪者認為派糖力度較去年小，較去年力度大及差不多分別是8%及6%。被問及未來一年，預計自己和家人的生活會變好或差，表示變差者佔44%，差不多亦有42%，變好則只有12%。